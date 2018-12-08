Названы самые обсуждаемые фильмы в Twitter

Новости культуры: Супергеройский блокбастер стал самым обсуждаемым фильмом в Twitter в 2018 году.

В декабре многие подводят итоги уходящего года. Так, самым обсуждаемым фильмом в Twitter в 2018 году оказалась супергеройская лента "Черная пантера". Киноленте, снятой по комиксам Marvel, посвятили десятки миллионов комментариев.

На второй позиции идет картина "Мстители 3: Война бесконечности". А замыкает тройку лидеров мультфильм от Pixar "Суперсемейка 2".

Также в первую пятерку вошли фильмы "Звездные войны: Последние джедаи" и "Дэдпул 2". Следом за ними по обсуждаемости идут "С любовью, Саймон", "Излом времени", "Мир Юрского периода 2", "Безумно богатые азиаты" и "Форма воды". Из фильмов, включенных в ТОП-10, значительная часть – продукт компании Walt Disney.