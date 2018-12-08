В Сети появился трейлер украинской комедии "Встреча одноклассников" (Видео)

С 31 января известный певец Валерий Харчишин, актер и продюсер Андрей Бурым и актер Алексей Нагрудный будут ждать зрителей на всеукраинскую "Встречу одноклассников". Это полнометражная комедия, рассказывающая о трех друзьях, которые многого добились в жизни, но и приобрели много проблем. "Главные герои – успешные мужчины, которых настиг кризис среднего возраста. У каждого из героев своя боль, забыть о которой поможет самая крутая вечеринка в жизни! Как раз на встрече одноклассников станет понятно, "хто на коні, а хто…", – рассказывает директор телеканала НЛО TV Иван Букреев. Кроме того, в сети уже появился официальный постер фильма и трейлер. Отметим, что "Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и "Кинокомпании ММД". В основе сюжета история трёх школьных друзей, которые встречаются, чтобы отметить 25-летие выпуска. Многие считают, что раз судьба дала шанс больше никогда не видеться ни с кем из одноклассников сразу после выпускного – надо этим пользоваться. Но герои решают иначе и отправляются на самую важную вечеринку в их жизни. Продюсеры: Иван Букреев, Роман Мартыненко, Жильвинас Науйокас. Режиссёр: Валентин Шпаков. Редактор: Дмитрий Шостак. Второй режиссер: Аля Бухтиярова.