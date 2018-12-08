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Том Круз опубликовал первое видео со съемок фильма "Лучший стрелок 2"

Том Круз опубликовал первое видео со съемок фильма &quot;Лучший стрелок 2&quot;
21:32 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: Том Круз представил первый ролик второй части фильма "Лучший стрелок".

Голливудский актер Том Круз и режиссер Кристофер МакКуорри, которые вместе работали над "Миссия невыполнима: Нация изгоев" и "Миссия невыполнима: Фолаут", сейчас находятся на съемочной площадке сиквела "Лучшего стрелка".

В оригинале "Лучший стрелок 2" называется "Top Gun: Maverick". Мэверик – это пилот, которого Том Круз играл в оригинальной картине Тони Скотта еще в 1986 году. 

Том Круз  представил первый ролик второй части фильма. На видео он стоит в пилотной куртке. Рядом с ним МакКуорри. Но говорят они вовсе не о новом фильме. Ролик посвящен выходу на Blu-ray и DVD "Миссии невыполнимой: Фолаут". Актер и сценарист-постановщик советуют зрителям, которые приобретут диск, перед просмотром отключить в телевизорах настройку "сглаживания движения" ("motion smoothing"). 

Подобную опцию еще называют "эффектом мыльной оперы". Она призвана улучшить четкость изображения, убрать "размытость" движения, что вроде как хорошо. Но на деле мы получаем картинку, которая кажется слегка ускоренной и нарочито телевизионной, будто фильм снимался не на пленку, а на цифровую скоростную камеру.

"Мы очень гордимся нашим фильмом и хотим, чтобы дома вы насладились им точно так же, как если бы вы были в кинотеатре", — сказали Круз и МакКуорри, после чего предложили способ отключения опции.

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Все по теме:

Том Круз, Фильм, Съемки, Видео, Кристофер Маккуорри, Лучший стрелок 2, Лучший стрелок, Top Gun: Maverick.
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