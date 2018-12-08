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Сериал "Нарко: Мексика" продлили на второй сезон

Сериал &quot;Нарко: Мексика&quot; продлили на второй сезон
20:48 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: comingsoon.net

Новости культуры: Netflix решил продолжить сериал "Нарко: Мексика" еще на один сезон.

Стриминговый сервис Netflix, о лучших проектах которого мы писали ранее, продлил на второй сезон сериал "Нарко: Мексика". Проект является спин-оффом оригинального проекта "Нарко" о колумбийских наркокартелях. Шоураннер "Нарко" Эрик Ньюмен рассказал, что у него еще очень много материала для новых сезонов сериала.

"Нарко" - это величайшая работа в моей жизни. Писать сценарий и руководить этим шоу в течение четырех сезонов – уникальный опыт. И он был бы таким, даже если бы я не был продюсером кино в течение первых 20 лет моей карьеры", – сказал Ньюмен.

Отметим, что спин-офф с Диего Луной и Майклом Пенья в главных ролях был задуман как четвертый сезон "Нарко", однако авторам его идея показалась стоящей отдельного шоу. Художественный сериал рассказывает о подноготной наркоторговли в Мексике. Первый сезон "Нарко: Мексика" вышел на Netflix 16 ноября. Сюжет нового сериала разворачивется в 1980-е годы в Мексике, а не в Колумбии, как было раньше. Сюжет рассказывает о противостоянии наркобарона Феликса Гальярдо и агента по борьбе с наркотиками Кики Камарены.

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Сериал, Netflix, Спин-офф, Второй сезон, 2 сезон, Нарко: Мексика.
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