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Воскресенье, 09.12.2018

Вышел тизер сериала "Чудотворцы" с Дэниелом Рэдклиффом (Видео)

Британский актер Дэниел Рэдклифф впервые снялся в крупной телевизионном проекте "Чудотворцы". Канал TBS представил первый официальный тизер-ролик будущего сериала. На экране к Рэдклиффу присоединились Стив Бушеми и Джеральдин Висванатхан. Сериал расскажет о Боге (Стив Бушеми), который решает отойти от дел и уйти на заслуженный отдых. Прежде чем отправиться в отпуск, он хочет уничтожить землю, так как окончательно разочаровался в людях. Этому пытаются помешать два ангела низшего ранга Крэйг (Дэниел Рэдклифф) и Лайза (Джеральдин Висванатхан), которые трудятся в отделе приема молитв. Они идут на сделку с Богом, согласно которой он пощадит человечество, если ангелы смогут сотворить чудо – помочь двум несчастным людям полюбить друг друга. В основу сюжета легла книга Саймона Рича "Что в имени Бога". Писатель принял участие в разработке сценария вместе с Чирокко Данлэп, с которой они работали над сериалом "Мужчина ищет женщину". Кандидатуру Дэниела Рэдклиффа одобрил вице-президент канала TBS Бретт Картер. Сериал насчитывает семь серий. Премьера сериала "Чудотворцы" состоится 12 февраля 2019 года.
segodnya.ua
Фото: tvtime.com
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Сериал, Тизер, TBS, Британский актер, Чудотворцы, Стив Бушеми, Джеральдин Висванатхан.
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