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Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года

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Американский институт киноискусства назвал 10 лучших фильмов 2018 года
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости культуры: 10 лучших фильмов 2018 года от Американского киноинститута.

Американский институт киноискусства определился с десяткой лучших фильмов 2018 года. В топ-10 лучших в этом году вошли и супергеройский фильм, и триллер, и комедийная драма, и мюзикл.

Черный клановец

Сюжет посвящен теме расизма в США. Основанный на реальной истории темнокожего полицейского и его напарника.

Черная пантера

Фильм снят на основе комиксов Marvel. В нем рассказывается о вымышленном королевстве Ваканда в Африке.

Восьмой класс

Сюжет фильма посвящен восьмикласснице со сложным переходным периодом.

Фаворитка

Фильм рассказывает об эпохе британской королевы Анны Стюарт. Разные фаворитки соревнуются за влияние на корону.

Первая реформаторская церковь

Армейский священник, который пережил смерть сына, становится пастырем. Он начинает вести дневник, в который записывает все события и мысли.

Зеленая книга

Картина показывает реальную историю известного джазового пианиста и обычного водителя, между которыми завязывается дружба.

Если бы Билл-стрит могла бы говорить

История любви молодого афроамериканского скульптора и его беременной невесты.

Мэри Поппинс возвращается

Мюзикл по книге писательницы Памелы Трэверс. Действие фильма происходит в Лондоне во время Великой депрессии.

Тихое место

Фильм ужасов, который изображает постапокалиптический мир.

Рождение звезды

История любви кантри-музыканта Джексона и молодой официантки Элли. В главных ролях сыграли певица Леди Гага и Бредил Купер.

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Фильмы, Что посмотреть, Американский институт киноискусства, 10 лучших фильмов 2018 года.
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