Леа Сейду снова сыграет девушку Джеймса Бонда

Новости культуры: Стало известно, какие актеры вернутся к своим ролям в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Безымянная 25-я серия бондианы продолжает обрастать первыми подробностями. Режиссер Кэри Фукунага готовится к съемкам. И стало известно, кто кроме Дэниэла Крэйга вернется к своим ролям.

Леа Сейду снова сыграет доктора психологии Мэделин Свонн, в которую Бонд влюбился в предыдущей картине "Спектр". Такое возвращение довольно необычно для бондианы, поскольку один из атрибутов агента 007 наравне с мартини и Aston Martin - это регулярная смена подруги. Напомним, в финале "Спектра" Бонд и доктор Свонн садятся в Aston Martin DB5 и уезжают восвояси.

Также вернутся Рэйф Файнс в роли М, Бен Уишоу в роли Q и Наоми Харрис в роли Манипенни. Нил Первис и Роберт Уэйд в настоящее время заканчивают работу над сценарием. Фукунага, заменивший выбывшего из проекта Дэнни Бойла, планирует приступить к съемкам вначале следующего года. Релиз намечен на 14 февраля 2020.