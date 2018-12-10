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Понедельник, 10.12.2018

В Сети появился тизер 3 сезона сериала "Очень странные дела" (Видео)

Телеканал Netflix официально определился с выходом 3 сезона сериала "Очень странные дела" и порадовал поклонников официальным тизером сериала. Как обычно в ролике 3 сезона вспоминают старые приключения, намекают на новые и создают атмосферу таинственности. Сериал "Очень странные дела" уже активно готовится к выпуску на экраны в 2019 году. В апреле 2018 начались съемки сериала, однако создаелям пришлось спешно корректировать сюжет из-за того, что дети очень быстро растут. Тем не менее, центральных персонажей в третьем сезоне вновь сыграют знакомые актеры: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Милли Бобби Браун, Калеб МакЛафлин, Гейтен Матараццо, Ноа Шнапп, Натали Дайер и Чарли Хитон. Новые актеры, которые получили много экранного времеи - Майя Хоук, Кэри Элвес, Джейк Бьюзи и Джо Кири. Netflix уже слил в сеть их будущие роли. Кроме того, в новом 3 сезоне планируется выпустит 8 серий, но зато он все одновременно будут доступны на стриминговом сервисе сразу же в день выхода сериала.
beztabu.net
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Сериал, Тизер, Netflix, 3 сезон, Очень странные дела.
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