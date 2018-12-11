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Кинопремьеры недели: в украинский прокат выйдут четыре фильма (Видео)

Кинопремьеры недели: в украинский прокат выйдут четыре фильма (Видео)
09:27 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: С 13 декабря в кинотеатрах можно будет посмотреть четыре новых фильма.

В украинских кинотеатрах с 13 декабря выходит четыре кинопремьеры: приключенческий боевик с Николь Кидман, Амбер Херд и Джесоном Момоа в главных ролях, американский мультфильм , украинская семейная комедия "Приключения Святого Николая" с Машей Ефросининой и Василием Вирастюком, эротический триллер.

"Аквамен"

Это история Артура, сына королевы подводного мира и обычного человека, смотрителя маяка. Превратившись из мальчика в мужчину, Артур оставляет мир людей, чтобы занять свой законный трон в подводном царстве. Но его сводный брат тоже претендует на престол и готов вести войну. Режиссер Джеймс Ван. В ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Николь Кидман, Дольф Лундгрэн и другие.

"Человек-Паук: Через вселенные"

В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он. В режиссерском кресле – оказался Боб Персичетти ("Шрек-2"). А над сценарием работали Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные по франшизе "Лего. Фильм".

"Приключения Святого Николая"

Главные роли в фильме исполнили украинская телеведущая Маша Ефросинина (сыграет обеспокоенную маму), а известный спортсмен Василий Вирастюк покажет себя в загадочном амплуа. Также в ленты сыграли Максим Луча, Григорий Боковенко, Презимислав Кипрянский и другие.

Фильм рассказывает о семьей Василенко. К 2-класснику, чья семья только переехала в дом в Карпатах из большого города, накануне Дня Святого Николая, неожиданные приходит сам Николай. На самом деле это вор в костюме волшебника. Мальчику удается объединиться с сестрой-подростком и местными ребятишками, чтобы победить бандита и спасти настоящего святого.

"Пирсинг"

У Рида в жизни все прекрасно: женат, растит дочь, у него пристойная работа. Но желания Рида далеко от обычных...он не может одолеть тягу к убийству проститутки. Риду нравится с завидным хладнокровием обдумывать преступления до мелочей. Джеки работает в клубе садо-мазо и ей нравится боль, она испытывает удовольствие причиняя ее другим людям. У Джеки нестабильная психика и время от времени ее посещают мысли о самоубийстве.

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Фильмы, Премьера, Трейлер, Кинопремьеры, Пирсинг, Аквамен, Человек-Паук: Через вселенные, украинский кинопрокат, Приключения Святого Николая.
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