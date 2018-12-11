Скачать
Вторник, 11.12.2018
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Обнародовали подписанный президентом госбюджет-2019
Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Президент ФФУ Павелко стал кандидатом в исполком УЕФА
Ролик &quot;Youtube Rewind 2018&quot; стал вторым по количеству дизлайков в истории
Ролик "Youtube Rewind 2018" стал вторым по количеству дизлайков в истории

Во Львове пройдет масштабный фестиваль украинского кино

Во Львове пройдет масштабный фестиваль украинского кино
16:52 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости культуры: Фестиваль украинского кино начнется во Львове 13 декабря.

"В этом году этот фестиваль имеет изюминку - его объединили со Львовскими киновстречами и это дает возможность не только просмотреть 6 отечественных знаковых лент и подборки короткометражек, но и окунуться в процесс кинопроизводства, пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами", - указано в сообщении пресс-службы городского совета.

Фестиваль будут проводить в старейшем кинотеатре Львова - "Коперник", который действует в городе с 1912 года. Место выбрали не случайно, ведь организаторы хотят привлечь внимание к закрытию коммунальных учреждений культуры, их исчезновение с культурной палитры города. Хотя именно сейчас такие заведения являются актуальными. Благодаря правильной работе Министерства культуры и городских управлений, эти кинотеатры могли бы стать меккой для возрождения украинского киноискусства.

"Еще 5 лет назад о фестивале украинского кино вообще никто не мечтал. Ведь Украина не выпускала для этого достаточно фильмов. Сейчас отечественный кинематограф развивается, поэтому мы должны его приблизить, познакомить со зрителями, которые, к сожалению, пока часто игнорируют национальный кинопродукт. И такие кинотеатры, как "Коперник", нам нужны именно для этого", — отмечает программный директор фестиваля Ольга Райтер.

Все киносеансы во время фестиваля будут бесплатными. Просмотреть можно будет 6 полнометражных фильмов, снятых за последние 5 лет.

Фильмы отбирались тщательно, они на разные темы, имеют разное социальное направление, и собственно, формат фестиваля позволяет не просто просмотреть ленту, а поговорить с режиссером, обсудить проблему, высказать свое мнение, указать на ошибки или ляпы.

Как отмечается, за последние 5 лет во Львове создали немало продакшн-студий. Во время киновстреч, собственно в формате "Креативная разговор", и будут обсуждать феномен маленьких съемочных групп.

"Мы вполне осознаем, что в недалеком будущем город может стать платформой для создания крупной киностудии. Именно поэтому мы развиваем проект Lviv Film Incubator — это серия мастер-классов, тренингов и лекций, которые станут платформой для создания киношколы во Львове", - отметили организаторы. Кинофестиваль организуют художественная формация Wiz-Art и Lviv Film Commission при поддержке Львовского городского совета и Госкино Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фестиваль, Львов, Фильмы, Кино, Украинское кино, Киноиндустрия, фестиваль украинского кино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
04 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
05 Протесты во Франции: Стабилизация ситуации в стране обойдется в 10 млрд. евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Новый год 2019: какой подарок подготовить для лучшей подруги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь