Во Львове пройдет масштабный фестиваль украинского кино

Новости культуры: Фестиваль украинского кино начнется во Львове 13 декабря.

"В этом году этот фестиваль имеет изюминку - его объединили со Львовскими киновстречами и это дает возможность не только просмотреть 6 отечественных знаковых лент и подборки короткометражек, но и окунуться в процесс кинопроизводства, пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами", - указано в сообщении пресс-службы городского совета.

Фестиваль будут проводить в старейшем кинотеатре Львова - "Коперник", который действует в городе с 1912 года. Место выбрали не случайно, ведь организаторы хотят привлечь внимание к закрытию коммунальных учреждений культуры, их исчезновение с культурной палитры города. Хотя именно сейчас такие заведения являются актуальными. Благодаря правильной работе Министерства культуры и городских управлений, эти кинотеатры могли бы стать меккой для возрождения украинского киноискусства.

"Еще 5 лет назад о фестивале украинского кино вообще никто не мечтал. Ведь Украина не выпускала для этого достаточно фильмов. Сейчас отечественный кинематограф развивается, поэтому мы должны его приблизить, познакомить со зрителями, которые, к сожалению, пока часто игнорируют национальный кинопродукт. И такие кинотеатры, как "Коперник", нам нужны именно для этого", — отмечает программный директор фестиваля Ольга Райтер.

Все киносеансы во время фестиваля будут бесплатными. Просмотреть можно будет 6 полнометражных фильмов, снятых за последние 5 лет.

Фильмы отбирались тщательно, они на разные темы, имеют разное социальное направление, и собственно, формат фестиваля позволяет не просто просмотреть ленту, а поговорить с режиссером, обсудить проблему, высказать свое мнение, указать на ошибки или ляпы.

Как отмечается, за последние 5 лет во Львове создали немало продакшн-студий. Во время киновстреч, собственно в формате "Креативная разговор", и будут обсуждать феномен маленьких съемочных групп.

"Мы вполне осознаем, что в недалеком будущем город может стать платформой для создания крупной киностудии. Именно поэтому мы развиваем проект Lviv Film Incubator — это серия мастер-классов, тренингов и лекций, которые станут платформой для создания киношколы во Львове", - отметили организаторы. Кинофестиваль организуют художественная формация Wiz-Art и Lviv Film Commission при поддержке Львовского городского совета и Госкино Украины.