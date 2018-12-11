Появился захватывающий трейлер сериала "Академия Амбрелла" (Видео)

Работа получила немало наград и привлекла впечатляющую фанбазу, поэтому экранизация была лишь вопросом времени. Воплотить комикс на экране взялся стриминговый сервис Netflix, который представил первый трейлер будущего сериала с Эллен Пейдж в одной из главных ролей. Трейлер раскрывает сюжет будущего шоу. В 1989 году 43 женщины, которые не были беременны, в один и тот же день родили особенных детей. Семерых из них усыновил всемирно известный ученый Реджинальд Харгривз по прозвищу Монокль. Он же позже создал Академию "Амбрелла". Ролик представляет каждого из главных героев, которых играют Эллен Пейдж, Роберт Шиэн, Том Хоппер, Эмми-Рэвер Лэмпман, Эйдан Галлахэр и другие. Сериал расскажет о том, как дети с особыми способностями после смерти приемного отца будут защищать мир от злодеев и своих бывших соратников. Сценарий пилотной серии написал Джереми Слейтер. Шоураннером сериала стал автор «Легиона» и «Фарго» Стив Блэкман. В качестве исполнительного продюсера выступил создатель комикса Джерард Уэй. Премьера «Академии Амбрелла» состоится 15 февраля 2019 года.