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Вторник, 11.12.2018

''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции

Как отметили музыканты, "Код Френч" предназначен для тех, кто наряду с шутками и "солдатскими историями" действительно интересуется музыкой. Не только ее конечной составляющей в виде сингла или клипа, большого концерта или пресс-конференции артиста, но музыкой в момент ее создания. Первая серия сериала была опубликована на официальной странице группы в YouTube. "Ты видишь, как переживают и радуются взрослые, давно состоявшиеся музыканты, как налаживается общение с людьми, которых ты не знал пять минут назад, как механическое исполнение песни рассыпается и появляется та самая магия, которая в будущем будет качать тебя и из крошечного динамика телефона и на стадионном концерте - об этом "Код Френч", - рассказали участники "Бумбокс". Всего музыканты отсняли терабайты видео, которые постарались вместить в четыре серии с хронометражем от 30 до 40 минут. В качестве оператора-постановщика выступил Денис Дужник (снял для Бумбокса такие видео, как: "Люди", "Рок-н-рол", "Голий Король"), а режиссером монтажа - Станислав Гуренко ("Тримай мене", live-"Злива", "Скрейчово"). "Код Френч" - это не первая попытка "Бумбокс" систематизировать впечатления. На Youtube-канале группы также можно посмотреть "живые" видео из тура "Люди", прокатиться с группой по США и даже сходить в спортзал с Андреем Хлывнюком.
obozrevatel.com
Фото: Instagram
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Франция, Работа, Сериал, Бумбокс, Студия, Сериал о работе.
19:47 Сегодня Телеграф
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