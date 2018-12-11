Скачать
Вторник, 11.12.2018
СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ
СВРУ выходит из соглашения о сотрудничестве в СНГ
Снежный циклон приближается: Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Украинцев предупредили об опасности на дорогах
Шальке благодаря голу в компенсированное время обыграло Локомотив
Шальке благодаря голу в компенсированное время обыграло Локомотив
Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards
Меган Маркл поразила публику появлением на The Fashion Awards

Джоди Фостер готовит римейк фильма "Горная женщина: на войне"

Джоди Фостер готовит римейк фильма &quot;Горная женщина: на войне&quot;
21:36 Сегодня Телеграф nv.ua

Новости культуры: Оскароносная голливудская актриса Джоди Фостер станет режиссером и сыграет главную роль в римейке украино-исландского фильма Горная женщина: на войне.

Фостер создаст свою интерпретацию роли Халлы (которую в оригинальном фильме сыграла Халлдора Гейрхардсдоттир) - учительницы музыки, которая ведет тайную жизнь экологической активистки и борется с алюминиевой промышленностью, которая опустошает горы Исландии. В разгар новой диверсионной кампании Халла получает неожиданное письмо с новостями: ее заявление на усыновление украинской девочки было одобрено.

Премьера фильма Горная женщина: на войне состоялась на Каннском кинофестивале. Также Исландия выдвинула картину как своего претендента на получение премии Оскар.

"Этот фильм очень взволновал меня, - сказала Фостер об оригинальном фильме. - Я очень рада, что буду руководить американской версией этой актуальной, красивой, вдохновляющей истории. Персонаж Халлы - воин планеты, сильная женщина, которая рискует всем, чтобы поступить правильно. Но не без серьезных неудач на этом пути".

Она добавила, что перенесет события фильма из аскетической Исландии на американский Запад, но отказалась делиться какими-либо подробностями сроков релиза.

Женщина на войне станет пятой режиссерской работой Джоди Фостер. Первые три ее фильма - Маленький человек Тейт (1991), Домой на праздники (1995) и Бобер (2011) - затрагивает темы воспитания детей, их уязвимости и развития семьи. Эти темы перекликаются с новым проектом, Фостер уточнила, что именно безрассудная харизма и целостность персонажа Халлы привлекли ее внимание.

"Я не могу дождаться, чтобы сыграть ее, - сказала Фостер. - Меня всегда тянет к смелой и причудливой смеси юмора и эмоций. Для меня большая честь перенять эстафету у талантливого режиссера Бенедикта Эрлингссона".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Джоди Фостер, Римейк, Горная женщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы будут платить за свет: с 2019 года вступают в силу новые правила
02 На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
03 Предсказания Ванги на 2019 год: что пророчила знаменитая ясновидящая
04 День Андрея Первозванного 2018: приметы и гадания на 13 декабря
05 Самые лучшие фильмы о спорте: мотивация для чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
В ВМС Украины началась подготовка резервистов
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
Дело о кровавом ДТП: эксперты снова не определили наличие опиатов у Зайцевой
На Украину надвигается шторм: ожидаются метели, сильный ветер и гололед
Штормовой циклон: в Украину идут сильные метели
''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции
''Бумбокс'' показали первую серию сериала о работе на знаменитой студии во Франции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь