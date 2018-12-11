Появился впечатляющий трейлер фильма о Шекспире и призраках "Все правда" (Видео)

Известный британский актер и режиссер Кеннет Брана сейчас играет стареющего Уильяма Шекспира в драматическом фильме "All Is True" ("Все правда"). В сети уже появился трейлер этой киноленты. События фильма развиваются в 1613 году, когда Шекспир был самым признанным автором своего времени. Однако, его театр "Глобус" сгорает, а разбитый драматург возвращается в свой родной город Стратфорд, где он должен столкнуться с призраками своего прошлого и заброшенной семьей. Шекспир пытается наладить отношения со своей женой Энн (Джуди Денч) и дочками Сюзанной и Джудит, однако его преследует воспоминания о смерти единственного сына Хемнета. В американский прокат новая режиссерская работа Браны, где также появляется звезда "Властелина колец" и "Людей Икс" Иэн МакКеллен, выходит в конце декабря. В Европе фильм увидят в 2019 году.