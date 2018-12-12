Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 52 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 8 декабря вышла 52 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Новый сезон медленно подходит к концу, а страсти накалены до предела. 5 сезон "Киев днем и ночью" продолжает показывать жестокую и несправедливую жизнь героев в столице.

Часть 1

Часть 2

Назар пытается извиниться перед Алиной. Яся продолжает подставлять Юлю на работе. Владимирович узнал, что Альбина продала агентство. Паша, Сэм, их мама и ее друг вместе пошли на пикник. Макс был с директрисой в постели, когда пришла Настя с учителем музыки. Алина простила Назара. Юля застукала Сэма и Ясю за поцелуем.

Альбина ищет способ сказать Владимировичу, что она продала агентство. Начальница Паши Валентина пригласила его на свидание. Учитель музыки пытается запудрить мозги Насте. Макс открыл глаза директрисе на ее брак. Назар пытается начать честную жизнь.

В прошлой серии: Сэму и Юле не удалось помириться, потому что девушку ночью вызвали в офис. Назар провел ночь на улице. Паша пошел на свидание со своей начальницей Валей. Назар украл машину. Альбина уже нашла покупателя детективного агентства. Девушки пытаются утешить Алину. Макс подрался с учителем музыки. Паша подозревает, что мать снова начала пить. Яся устроилась в рекламное агентство Юли. Паша устроил романтический сюрприз для своей начальницы, но все пошло не так. Альбина продала детективное агентство. Сэм приехал домой к маме и нашел там постороннего мужчину. Яся пытается подсидеть Юлю на работе. ДТП пошли гулять в клуб. А Назар попал в неприятности – на него нацелили пистолет.