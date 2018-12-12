Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 53 серию онлайн (Видео)

Новости культуры: 12 декабря вышла 53 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

Новый сезон медленно подходит к концу, а страсти накалены до предела. 5 сезон "Киев днем и ночью" продолжает показывать жестокую и несправедливую жизнь героев в столице.

Часть 1

Часть 2

Юля застукала Сэма и Ясю за поцелуем. Утром девушка обнаружила, что Назар теперь живет с Алиной. Макса ударило током и он потерял сознание, но Назар его спас. Альбина позволила Назару жить с Алиной на Днепровской. Владимирович продолжает упрекать Альбину за продажу агенции. Руководитель рекламного агентства настаивал на освобождении Паши.

Юля и Яся начали драться, но Сэм успел их разнять. Алина и Назар планирует, как начать новую жизнь. Максу надо найти деньги, чтобы починить электричество на Днепровской, поэтому он сам пытается исправить ситуацию. Юля пришла увольняться к своему боссу, а он разорвал ее заявление. Паша и Сэм помирились. На Днепровской устроили пати на террасе. Сэм выселил Юлю из квартиры.

В прошлой серии: Назар пытается извиниться перед Алиной. Яся продолжает подставлять Юлю на работе. Владимирович узнал, что Альбина продала агентство. Паша, Сэм, их мама и ее друг вместе пошли на пикник. Макс был с директрисой в постели, когда пришла Настя с учителем музыки. Алина простила Назара. Юля застукала Сэма и Ясю за поцелуем. Альбина ищет способ сказать Владимировичу, что она продала агентство. Начальница Паши Валентина пригласила его на свидание. Учитель музыки пытается запудрить мозги Насте. Макс открыл глаза директрисе на ее брак. Назар пытается начать честную жизнь.