Джейсон Момоа вернулся к амплуа кхала Дрого из "Игры престолов"

Новости культуры: Актер снова вернулся к роли Кхала Дрого в "Игре престолов", только уже для комедийного шоу.

Звезда "Лиги справедливости" Джейсон Момоа приглянулся зрителям в роли Аквамена, завоевал их расположение в образе могучего Конана, но больше всего покорил поклонников воплощением кхала Дрого в сериале "Игра престолов". Ради комедийного шоу Saturday Night Live он вернулся к популярному образу и вновь заговорил на дотракийском.

На днях Джейсон Момоа впервые стал ведущим передачи Saturday Night Live и еще раз сыграл кхала Дрого для небольшого комедийного скетча под названием "Додзе для призраков". В ролике появились многие погибшие в сериале персонажи: Ходор, говорящий только "Ходор", Его Воробейшество, которому кхал Дрого вылил на голову расплавленное золото, и Джоффри Баратеон, встретившийся лицом к лицу со своей убийцей Оленной Тирелл. В скетче также мелькнула Бриенна Тарт, а кхал Дрого поучаствовал в рекламе от организаторов Красной свадьбы.

О том, что он станет ведущим SNL, Момоа рассказал поклонникам в Instagram, поделившись забавными снимками и видеороликами со съемочной площадки шоу. Актер был в восторге от возможности вести одну из своих любимых комедийных передач и признался, что это величайший момент в его карьере. Судя по отзывам о грядущем кинокомиксе "Аквамен" и заранее раскупленным билетам, Джейсона Момоа впереди ждет еще много великих моментов. Премьера "Аквамена" состоится 13 декабря 2018 года.