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Премия "Оскар" может остаться вез ведущего

Премия &quot;Оскар&quot; может остаться вез ведущего
12:05 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры: Ранее кинопремия оставалась без ведущего в 1988 году.

В 2019 году, 91-я церемония награждения престижной кинопремии "Оскар" скорее всего останется без ведущего. После того, как американский комик Кевин Харт отказался вести церемонию, руководство Американской киноакадемии и телекомпании ABC не исключает вариант проведения церемонии без ведущего.

Согласно надежным источникам Variety, руководство также рассматривает вариант проведения "Оскара" в формате SNL (Saturday Night Live - вечерняя музыкально-юмористическая передача), где ведущими были бы сразу несколько приглашенных актеров.

Если в Академии не найдут подходящую кандидатуру, это будет первый раз за последние 30 лет, когда "Оскар" останется без ведущего. Перед этим подобная ситуация была в 1988 году, а до этого в 1968, 1969 и 1970 годах.

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Кинопремия, Премия, Оскар, Награждение, Ведущий, Премия Оскар.
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