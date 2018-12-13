"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 32 выпуск (Видео)

Новости культуры: Вчера, 12 декабря, в эфир выходит увлекательный 32 выпуск проекта "Мастер Шеф-8". Лучшие из лучших продолжат делиться своим мастерством кулинарии и демонстрировать свою способность впитывать знания.

В 32 выпуске "Мастер Шефа" 8 сезон участники продолжат проходить сложные кулинарные испытания, становясь на шаг ближе к мечте.

Впечатляют кулинары и пытаются получить похвалу от несравненной тройки: обворожительной Татьяны Литвиновой, харизматичного и непоколебимого Эктора Хименес-Браво и романтичного Дмитрия Горовенко.

Напомним, в прошлом выпуске кулинаров ждал последний рывок перед получением белого кителя. Все было значительно сложнее, чем обычно. Повара готовили и продавали еду у фудтраках. Участников ждал весь цикл подготовки еды — начиная от планирования меню и закупки продуктов, заканчивая приготовлением и продажей. Вот только, для того, чтобы получить деньга на закупку продуктов, наши повара должны их сами заработать. Именно заработком денег занялись наши кулинары в первом этапе сверх сложного и ответственного конкурса. На пути к деньгам, участники должны пройти одобрение Эктора — именно он будет оценивать блюда конкурсантов. Сейчас, под большими коробками, поваров ждали разные ингредиенты для блюд, которые они должны приготовить. Каждое блюдо имело свою стоимость, но получить свои деньги кулинары смогли лишь после того, как Эктор принял их творение. Если же судья не принимали еду — участники переделывали блюдо до тех пор, пока не получали одобрение Эктора.

Прежде, чем команды отправились за покупками, нужно было решить вопрос, кому какой фудтрак достанется. Они были совершенно разные по своим возможностям, поэтому капитаны команд тянули жребий. После распределения фудтраков — команды должны были решить главный вопрос — что они должны были покупать и готовить. Поскольку денег в участников было ограниченное количество — к составлению меню нужно было подойти особенно тщательно.

На финальном этапе конкурса участников ждал очень насыщенный и тяжелый день, по итогам которого они должны были продать максимальное количество еды и выторговать как можно больше денег. После знакомства со своими фудтраками, кулинары должны были за один час приготовить все для продажи людям.