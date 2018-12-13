Скачать
Четверг, 13.12.2018
Всемирный банк: Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста
Всемирный банк: Украинцам не избежать повышения пенсионного возраста
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие и много раненных
В Турции скоростной поезд сошел с рельсов, есть погибшие
Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
Шахтер - Лион: обзор обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
Андреев день: история, обряды и традиции
Андреев день: история, обряды и традиции

"Мастер Шеф" 8 сезон: смотреть онлайн 32 выпуск (Видео)

&quot;Мастер Шеф&quot; 8 сезон: смотреть онлайн 32 выпуск (Видео)
09:30 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости культуры: Вчера, 12 декабря, в эфир выходит увлекательный 32 выпуск проекта "Мастер Шеф-8". Лучшие из лучших продолжат делиться своим мастерством кулинарии и демонстрировать свою способность впитывать знания.

В 32 выпуске "Мастер Шефа" 8 сезон участники продолжат проходить сложные кулинарные испытания, становясь на шаг ближе к мечте.

Впечатляют кулинары и пытаются получить похвалу от несравненной тройки: обворожительной Татьяны Литвиновой, харизматичного и непоколебимого Эктора Хименес-Браво и романтичного Дмитрия Горовенко.

 

Напомним, в прошлом выпуске кулинаров ждал последний рывок перед получением белого кителя. Все было значительно сложнее, чем обычно. Повара готовили и продавали еду у фудтраках. Участников ждал весь цикл подготовки еды — начиная от планирования меню и закупки продуктов, заканчивая приготовлением и продажей. Вот только, для того, чтобы получить деньга на закупку продуктов, наши повара должны их сами заработать. Именно заработком денег занялись наши кулинары в первом этапе сверх сложного и ответственного конкурса. На пути к деньгам, участники должны пройти одобрение Эктора — именно он будет оценивать блюда конкурсантов. Сейчас, под большими коробками, поваров ждали разные ингредиенты для блюд, которые они должны приготовить. Каждое блюдо имело свою стоимость, но получить свои деньги кулинары смогли лишь после того, как Эктор принял их творение. Если же судья не принимали еду — участники переделывали блюдо до тех пор, пока не получали одобрение Эктора.

 

Прежде, чем команды отправились за покупками, нужно было решить вопрос, кому какой фудтрак достанется. Они были совершенно разные по своим возможностям, поэтому капитаны команд тянули жребий. После распределения фудтраков — команды должны были решить главный вопрос — что они должны были покупать и готовить. Поскольку денег в участников было ограниченное количество — к составлению меню нужно было подойти особенно тщательно.

 

На финальном этапе конкурса участников ждал очень насыщенный и тяжелый день, по итогам которого они должны были продать максимальное количество еды и выторговать как можно больше денег. После знакомства со своими фудтраками, кулинары должны были за один час приготовить все для продажи людям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Видео, Кулинарное шоу, СТБ, Мастер-шеф, 32 выпуск, Мастер Шеф 8, Мастер Шеф 8 сезон, Мастер Шеф смотреть онлайн, битва черных фартуков, 8 сезон 32 выпуск, Мастер Шеф 8 сезон 32 серия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
02 Гороскоп на сегодня, 13 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
04 Свадьба на миллион: вышла замуж дочь самого богатого человека Индии
05 День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
Сильные снегопады в Украине: что происходит на дорогах
В Украине дорожает валюта: свежий курс валют от НБУ на 13 декабря
В Украине дорожает валюта: свежий курс валют от НБУ на 13 декабря
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
Военное положение: сколько единиц техники получат ВСУ
Рецепт дня: Закусочный &quot;Наполеон&quot; с сыром, ветчиной и ананасом
Рецепт дня: Закусочный "Наполеон" с сыром, ветчиной и ананасом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь