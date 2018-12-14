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Пятница, 14.12.2018
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Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 55 серию онлайн (Видео)

Сериал &quot;Киев днем и ночью&quot; 5 сезон: смотреть 55 серию онлайн (Видео)
07:30 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 14 декабря вышла 55 серия сериала о столичной жизни "Киев днем и ночью".

В сегодняшней серии: Квартиранты на Днепровской собрались отдохнуть на природе. Дома остались ходячее несчастье Макс и Яся, поскольку ее попросил Сэм. У Паши и его начальницы Вали назрел разговор о ее бывшего. Между тем в квартиру вернулись блага цивилизации - электричество и вода. К вылазке на природу присоединился и Назар. Назар доказал Алине, что он настоящий мужчина. Сэм нашел Юлю в лесу без сознания. Паша узнал, что Валя была помолвлена. Назар и Сэм принуждением заставили прийти врача к Юле в лес. Яся и Макс весь день тусуются дома одни. Назар и Алина устроили в лесу импровизированную свадьбы. Сэм признался Юле в любви. Макс и Яся поцеловались. 

1 часть 

2 часть 

В прошлой серии: Юля делает последнюю попытку спасти свои отношения с Сэмом. Владимирович пытается вывести Альбину на разговор о продаже агентства. Алина и Назар продолжают ссориться из-за совместное проживание со всеми квартирантами на Днепровской. Яся пытается испортить отношения Юли на Сэма.

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