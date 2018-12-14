Умерла известная голливудская актриса Сондра Локк

Новости культуры: Американская актриса Сондра Локк умерла в возрасте 74 лет.

По данным издания, причиной смерти стал сердечный приступ из-за осложнений, вызванных онкологическим заболеванием. Уточняется, что актриса умерла 3 ноября в своем доме в Лос-Анджелесе, но известно об этом стало только сейчас.

Как отмечается, она снималась во многих картинах с участием Клинта Иствуда, в частности, исполнила главную роль в фильме "Джоси Уэйлс — человек вне закона", где он выступал в качестве режиссера. Во время съемок между ними завязались отношения, которые продлились почти 15 лет.

Биография:

Локк была номинирована на премию "Оскар" за участие в фильме "Сердце — одинокий охотник" как лучшая актриса второго плана.

Наибольшую известность ей принесли шесть картин, в которых она снялась затем с Клинтом Иствудом: "Джоси Уэйлс — человек вне закона", "Сквозь строй", "Как ни крути — проиграешь", "Как только сможешь", "Внезапный удар", "Бронко Билли".

Сондру и Клинта связывали не только профессиональные отношения. Их роман продолжался 14 лет. Закончилось все скандалом. В 1990 году они расстались, причем Локк обратилась в суд с требованием взыскать с Иствуда 1,3 миллиона долларов. Она утверждала, что Клинт заставил ее сделать два аборта и провести перевязку маточных труб. Тогда же стало известно, что у актрисы рак молочной железы. Ей пришлось пройти длительный курс лечения.

В 1993 году Сондра подала еще один иск — уже к компании Warner Bros. Она обвинила студию в том, что та подсунула ей фиктивный контракт, обещая выделить деньги на съемки двух фильмов, в которых Локк собиралась выступить в качестве сценариста и режиссера. Компания заявила, что контракт, на самом деле, выкупил Клинт Иствуд. Тяжба была урегулирована в 1999 году.