Названы номинанты на премию SAG Awards 2019

Буквально на днях в Лос-Анджелесе наконец-то объявили список номинантов престижной премии Голливудской ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус". Теперь же Гильдия актеров США Screen Actors Guild Awards (SAG Awards) назвала своих номинантов. В следующем году за награды поборются самые обсуждаемые проекты и актеры этого года.
Отметим, что в двух номинациях представлен нашумевший байопик "Богемная рапсодия". Леди Гага поборется с Гленн Клоуз и Эмили Блант за статуэтку в номинации "лучшая женская роль". В области телевизионных проектов комитет актеров будет выбирать, что лучше: послушать "Рассказ служанки", увидеть "Это мы" или "Лучше позвоните Солу". Сразу в трех категориях заявлен драматический сериал "Озарк" с номинированными Джейсоном Бэйтманом и Лорой Линни в главных ролях.
Полный список номинантов:
Лучшая мужская роль:
Кристиан Бэйл — "Власть"
Вигго Мортенсен — "Зеленая книга"
Рами Малек — "Богемная рапсодия"
Джон Дэвид Вашингтон — "Черный клановец"
Брэдли Купер — "Звезда родилась"
Лучшая женская роль:
Леди Гага — "Звезда родилась"
Гленн Клоуз — "Жена"
Эмили Блант — "Мэри Поппинс возвращается"
Оливия Колман — "Фаворитка"
Мелисса МакКарти — "Сможете ли вы меня простить?"
Лучшая мужская роль второго плана:
Ричард Э. Грант — "Сможете ли вы меня простить?"
Адам Драйвер — "Черный клановец"
Тимоти Шаламэ — "Красивый мальчик"
Сэм Эллиотт — "Звезда родилась"
Махершала Али — "Зеленая книга"
Лучшая женская роль второго плана:
Эми Адамс — "Власть"
Марго Робби — "Две королевы"
Эмили Блант — "Тихое место"
Эмма Стоун — "Фаворитка"
Рэйчел Вайс — "Фаворитка"
Лучший актерский состав:
"Черная Пантера"
"Звезда родилась"
"Черный клановец"
"Безумно богатые азиаты"
"Богемная рапсодия"
Лучший каскадерский состав:
"Человек-муравей и Оса"
"Мстители: Война бесконечности"
"Баллада Бастера Скраггса"
"Черная Пантера"
"Миссия невыполнима: Последствия"
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме:
Билл Пуллман — "Грешница"
Антонио Бандерас — "Гений: Пикассо"
Хью Грант — "Чрезвычайно английский скандал"
Даррен Крисс — "Американская история преступлений: Версаче"
Энтони Хопкинс — "Король Лир"
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме:
Эмма Стоун — "Маньяк"
Пенелопа Крус — "Американская история преступлений: Версаче"
Эми Адамс — "Острые предметы"
Патриша Аркетт — "Побег из тюрьмы Даннемора"
Патриша Кларксон — "Острые предметы"
Лучшая мужская роль в драматическом сериале:
Джейсон Бэйтман — "Озарк"
Джон Красински — "Джек Райан"
Стерлинг К. Браун — "Это мы"
Боб Оденкерк — "Лучше звоните Солу"
Джозеф Файнс — "Рассказ служанки"
Лучшая женская роль в драматическом сериале:
Элизабет Мосс — "Рассказ служанки"
Джулия Гарнер — "Озарк"
Лора Линни — "Озарк"
Робин Райт — "Карточный домик"
Сандра О — "Убивая Еву"
Лучшая мужская роль в комедийном сериале:
Тони Шэлуб — "Удивительная миссия Мэйзел"
Генри Уинклер — "Барри"
Билл Хэйдер — "Барри"
Алан Аркин — "Метод Комински"
Майкл Дуглас — "Метод Комински"
Лучшая женская роль в комедийном сериале:
Рэйчел Броснахан — "Удивительная миссис Мэйзел"
Алекс Борштейн — "Удивительная миссис Мэйзел"
Джейн Фонда — "Грэйс и Фрэнки"
Лили Томлин — "Грэйс и Фрэнки"
Элисон Бри — "Блеск"
Лучший актерский состав в драматическом сериале:
"Озарк"
"Лучше звоните Солу"
"Рассказ служанки"
"Американцы"
"Это мы"
Лучший актерский состав в комедийном сериале:
"Метод Комински"
"Атланта"
"Барри"
"Удивительная миссис Мэйзел"
"Блеск"
Лучший каскадерский ансамбль в сериале:
"Сорвиголова"
"Мир Дикого Запада"
"Блеск"
"Джек Райан"
"Ходячие мертвецы"
Церемония награждения SAG Awards 2019 пройдет 27 января.