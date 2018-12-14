Скандальная американская певица появится в сериале "Черное зеркало"

Новости культуры: Американская певица Майли Сайрус появится в новом 5 сезоне культового сериала "Черное зеркало".

Скандальная американская певица Майли Сайрус подтвердила свое участие в съемках пятого сезона известного научно-фантастического сериала "Черное зеркало".

В эфире радиошоу Говарда Стерна на вопрос об участии в сериале, популярная певица ответила: "Если вы попробуете угадать, то в ответ я утвердительно или отрицательно кивну".

Стоит отметить, что ведущий увидел ответ Майли и назвал его "утвердительным". При этом девушка уточнила, что не уверена, можно ли ей говорить о роли в сериале до его выхода.

Как известно, премьера долгожданного пятого сезона "Черного зеркала" должна состояться 28 декабря на стриминговом сервисе Netflix.