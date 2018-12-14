Эд Ширан сыграет в "Звездных войнах"

Новости культуры: Музыкант не раз появлялся в известных фильмах и сериалах.

В последнее время стало модным, чтобы музыканты снимались в фильмах и сериалах. Например, Эд Ширан, который получил орден Британской империи, сыграл в сериале "Игра престолов" эпизодическую роль. Теперь же стало известно, что певец готов покорить новую вершину – музыкант появится в 9 эпизоде франшизы "Звездные войны".

Ширан может сыграть роль одного из штурмовиков в "Эпизоде IX", который планируется к выходу 19 декабря 2019 года. Инсайдеры сообщают, что Эд уже начал подготовку к съемкам, хотя официального заявления музыкант пока не делал и слухи не подтверждал. Отмечается, что Ширан может стать одним из самых маленьких штурмовиков в истории серии, его рост всего 170 см.

Отметим, что создатели "Звездных войн" уже не раз баловали фанатов неожиданными камео. Так, в 8 эпизоде в образе штурмовиков появились принцы Гарри и Уильям, а ранее, в седьмой части, одного из имперских штурмовиков сыграл всеми любимый агент 007 Дэниел Крэйг.