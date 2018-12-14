10 самых популярных фильмов 2018 года по версии Insider

Новости культуры: Рейтинг составлен на основании количества посещений страниц на агрегаторе IMDb.

Недавно кинопортал IMDb опубликовал список актеров и актрис телевидения и кино уходящего 2018 года. Теперь на основании количества посещений страниц на агрегаторе IMDb составлен список из десяти фильмов 2018 года, пользовавшихся у зрителей наибольшим интересом. Список приводит Insider. Начинает свой рейтинг с 10 места.

Закрывает десятку байопик "Богемная рапсодия". Мультфильм "Суперсемейка 2" попал на девятое место списка. Восьмую позицию занял фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться", а вот "Миссия невыполнима: Последствия" с Томом Крузом в роли непотопляемого Итана Ханта – на седьмом месте.

Супергеройский "Веном" с Томом Харди на шестом месте, а пятая строчка неожиданно досталась фильму "Мег: Монстр глубины" с Джейсоном Стэтхэмом. Четвертое место у "Мира Юрского периода 2".

Тройку лидеров начинает второй "Дэдпул". Второе место досталось марвеловской "Черной Пантере". На первом месте заслуженно фильм "Мстители: Война бесконечности".