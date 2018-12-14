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Известный британский певец сыграет важную роль в "Звездных войнах"

Известный британский певец сыграет важную роль в &quot;Звездных войнах&quot;
19:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Английский музыкант и автор песен Эд Ширан получил роль в "Звездных войнах".

Английский музыкант и автор песен Эд Ширан уже участвовал в съемках фильмов и телепередач. Для него актерская игра в эпизоде "Звездных войн" будет не первым опытом, однако довольно важным.

Певец, который недавно получил почетный орден Британской империи, сыграет важную роль в "Звездных войнах". К слову, Ширан уже снимался в эпизодических ролях культовых кинолент, среди которых "Игра престолов", поэтому на съемочную площадку "Звездных войн" Эд придет опытным и вдохновленным.

Киносерия с Эдом Шираном появится на экранах 19 декабря 2019 года. Он сыграет одного из штурмовиков в девятом эпизоде франшизы "Звездных войн". Как сообщается, подготовка к съемкам уже началась, однако сам Эд Ширан пока слухи не подтверждает.

К слову, британский певец может стать самым маленьким штурмовиком в истории "Звездных войн", ведь его рост всего 170 см.

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Съемки, Звездные войны, Роль, Эд Ширан, Британский певец.
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