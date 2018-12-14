Появился новый трейлер фильма "Стекло" (Видео)

Поклонники творчества М. Найта Шьямалана уже с нетерпением ждут премьеры его нового творения – фильма "Стекло" с Джеймсом МакЭвоем, Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях. По сюжету, героиня Сары Полсон пытается убедить главных героев в том, что они являются абсолютно обычными, но психически больными людьми. Как раз эти сцены и показаны в международном трейлере триллера "Стекло". Отметим, что фильм "Стекло" является продолжением картин "Неуязвимый" и "Сплит" – про неуязвимого Дэвида Данна (Брюс Уиллис), злого гения Мистера Стекло (Сэмюэл Л. Джексон) и серийного убийцу Кевина Уэнделла Крамба (Джеймс МакЭвой) со множественным расстройством личности. Но Мистер Стекло придумывает план побега и выпускает Зверя на свободу, чтобы разрушать и сеять хаос, и теперь лишь Дэвид Данн может их остановить. В украинский прокат новая кинокартина М. Найта Шьямалана выйдет 17 января 2019 года.