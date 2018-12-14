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Dzidzio и травести-дива Монро появятся в украинской комедии "Свингеры 2"

Dzidzio и травести-дива Монро появятся в украинской комедии &quot;Свингеры 2&quot;
20:52 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: Instagram

Новости культуры: Dzidzio и травести-дива Монро присоединились к съемкам второго сезона украинского фильма в жанре комедии и мелодрамы "Свингеры".

Солист группы Dzidzio Михаил Хома уже снимался в кино. Музыкант играл главную роль в своих фильмах "DZIDZIO Контрабас" и "DZIDZIO Перший раз". Последний, кстати, также как и предстоящий "Свингеры 2" - сексуальная комедия.

"У меня крылья открываются! Слава Богу, здесь мне не надо думать о деньгах, а только играть. Я верю во все, что происходит на съемочной площадке, живу этим. Очень его люблю - кино", - прокомментировал артист.

Кроме того, в ленте также сыграет травести-дива Монро. Знаменитости в фильме досталась роль самой себя. На экранах Монро появится в компании народного артиста Украины Алексеем Вертинским - по сюжету фильма его персонаж Эдуард является продюсером звезды Монро.

"Сыграть в одной сцене (а у меня их шесть!) с Алексеем Вертинским – это для меня честь. Пожалуй, если вместо Вертинского был бы Ди Каприо, я бы еще подумала, а все остальные - нет, только Вертинский", - рассказала травести-дива.

В фильме "Свингеры 2" также сыграли Оля Полякова, Михаил Кукуюк, Вячеслав Довженко, Даша Астафьева, Анна Саливанчук и другие. Премьера ленты намечена на 1 марта 2018 года.

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Фильм, Комедия, DZIDZIO, Травести-дива Монро, Свингеры 2.
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