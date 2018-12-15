Следующую премию "Эмми" проведут по новым правилам

Новости культуры: "Эмми-2019" смогут получить фильмы, длительность которых более 75 минут.

В Соединенных Штатах Америки телевизионная академия ввела новое правило премии "Эмми", которое предполагает, что на награду смогут претендовать телепроекты продолжительностью не менее 75 минут. Об этом сообщается на сайте академии. Таким образом, случайные эпизоды некоторых антологий будут исключены.

Так, 71-ю церемонию награждения "Эмми" намерены провести 22 сентября 2019 года. Кроме длительности фильмов, было внесено еще несколько изменений:

Кроме того, академия ввела новую категорию - "Лучшая музыкальная композиция для документального или специального сериала".

Категорию "Лучшая хореография" разделили на две: "Лучшая хореография для варьете или живого шоу" и "Лучшая хореография для шоу по сценарию".