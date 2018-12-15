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Фильмы, которые стали национальным достоянием США

Фильмы, которые стали национальным достоянием США
14:49 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: В список вошли 25 фильмов.

Список национального достояния США в каждым годом все больше пополняется. Например, в прошлом году в этот список попали фильмы "Титаник", "Супермен", "Крепкий орешек", а также мультфильм "Дамбо". А теперь стало известно, что Национальный реестр американских фильмов пополнился еще 25 картинами, среди них – "Сияние", "Парк Юрского периода", "Теленовости"

Стоит отметить, что Национальный реестр фильмов (National Film Registry) – это список фильмов, выбранных Национальным советом США по сохранности фильмов для хранения в Библиотеке Конгресса. Это весьма своеобразный перечень, включающий, к примеру, "Горбатую гору", "Плохой день в Блэк-Роке", оригинальную "Золушку" 1950 года, "Дни вина и роз"

Кроме того, в списке есть не только известные фильмы, но и, например, видеохроника экспедиции по изучению жизни коренных американцев на Западе на рубеже 20-го века.

Напомним, триллер польско-французского режиссера Романа Полански "Ребенок Розмари" войдет в Национальный реестр фильмов США. Помимо фильма ужасов, в списке других лент, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение для США, оказались киноленты "Большой Лебовски", "Чарли и шоколадная фабрика", "Дом восковых фигур", "Маленький большой человек", "Люксо мл." и "Спасти рядового Райана"

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Фильмы, Парк Юрского периода, Список, Сияние, Национальное достояние США, National Film Registry, Национальный реестр фильмов.
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