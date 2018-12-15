Стала известна дата выхода 2 сезона "Видоизмененного углерода"

Новости культуры: Новый сезон популярного киберпанк сериала "Видоизмененный углерод" начнут снимать зимой 2019 года.

Телеканал Netflix 4 февраля 2019 начнет съемки 2 сезона сериала "Видоизмененный Углерод" (Altered Carbon) под рабочим названием "Рукава" (Sleeves). Выход сериала планируется также в 2019 году. Об этом стало известно благодаря досье сериала на IMDB. До объявили, что сериал продлили на 2 сезон.

По сюжету, Такеши Ковач получает другое тело, и его будет играть другой актер. Кроме того, весь каст будет также другой, так как в конце 1 сезона он покидает своиз новых знакомцев на Земле. Другие подробности нового сезона пока что неизвестны.

Шоураннеры таинственно улыбаются и только отвечают на посты в Twitter - "да, мы снимаем продолжение", "нет, мы не назовем дату выход", и тд.

Отмечается, что съемки нового сезона будут проходить в канадских городах Ванкувере и Суррее, а их продолжительность составит 4 месяца. Завершится съемочный процесс 25 июня, так что сериал стоит ждать в конце лета - начале осени 2019.

Напомним, 1 сезон "Видоизмененного углерода" вышел 2 февраля 2018 года. Сериал снят по одноименной книге британского писателя Ричарда Моргана, вышедшей в 2002 году. Отметим, что "Видоизмененный углерод" - это первая часть книжной трилогии, в 2003 году была выпущена вторая книга "Сломанные ангелы", а в 2005 году - завершающая часть "Пробужденные Фурии".