Скачать
Суббота, 15.12.2018

Вышел первый трейлер украинской комедии "Гуцулка Ксеня" (Видео)

Украинское кино стремительными темпами развивается. Зрителям предлагают посмотреть тизер к еще одной новинке – комедии "Гуцулка Ксеня". Премьера фильма запланирована на 7 марта 2019 года. Известно, что сюжет зажигательного фильма создан по мотивам произведений Ярослава Барнича. Адаптировала сценарий для киноленты и воплотила его в жизнь талантливая Елена Демьяненко. В центре комедии – молодой парень Яро, который живет в Америке. Однако парень вынужден вернуться в Украину, ведь его отец перед смертью завещал 1 миллион долларов. И получить немалую сумму парень сможет только после бракосочетания с сознательной украинкой. Найти невесту парень решает в колоритной Ворохте. Яркая комедия как будто снята не в Украине. Это отметили и пользователи сети после просмотра первого официального трейлера к фильму "Гуцулка Ксеня". Все потому, что над кинолентой работала международная актерская команда: Варвара Лущик (Украина), Максим Лозинский (США), Оливье Бонжур (Бельгия), Игорь Цишкевич (США), Олег Стефан (Украина), Екатерина Молчанова (Украина), фрик-кабаре “Dakh Daughters”. Большую лепту в создание комедии внесла и популярная группа "ДахаБраха".
24tv.ua
Фото: Facebook
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильм, Комедия, Трейлер, Гуцулка Ксеня, Варвара Лущик, Ярослав Барнич.
22:05 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь