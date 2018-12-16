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Воскресенье, 16.12.2018
Актеры, которые изменились до неузнаваемости ради роли в кино (Фото)
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Актеры, которые изменились до неузнаваемости ради роли в кино (Фото)

Кажется, гримёры могут всё. Даже превратить очаровательную Анджелину Джоли в мужчину. В этом обзоре собраны фотографии известных актеров, которых загримировали так, что их, пожалуй бы, не узнала родная мать, а не только поклонники. Впрочем, и роли у них были знатными - то Хоффман превратился в женщину, то Брэд Питт в бессмертного Баттона, а Джонни Депп- в Шляпника. Смотрите сами! Анджелина Джоли в роли мужчины в фильме "Солт" - стилистам удалось сделать настолько реалистичный грим, что перед нами оказался вполне симпатичный мужчина.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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