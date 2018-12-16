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Европейская киноакадемия назвала лучший фильм Европы 2018 года

Европейская киноакадемия назвала лучший фильм Европы 2018 года
13:31 Сегодня Телеграф unian.net

Новости культуры: Торжественная церемония вручения наград состоялась в испанском городе Севилья.

Фильм "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского получил главный приз Европейской киноакадемии (EFA) в номинации "Лучший европейский фильм".

Об этом говорится на сайте EFA. Павликовский также был удостоен звания лучшего европейского режиссера и сценариста за картину "Холодная война", а исполнительница главной роли Иоанна Кулиг стала лучшей актрисой.

Победу в номинации "лучший актер" одержал Марчелло Фонте за роль в кинокартине "Догмэн" (Dogman).

На звание лучшего фильма Европы также претендовали "На границе миров" Али Аббаси, "Догмэн" Маттео Гарроне, "Девочка" Лукаса Донта и "Счастливый Лазарь" Аличе Рорвахер.

В основе сюжета фильма Павликовского — история любви музыканта и певицы во время холодной войны. Торжественная церемония вручения наград состоялась в испанском городе Севилья. Как отмечается, в голосовании за лучшие европейские фильмы приняли участие более 3,5 тысяч деятелей киноискусства из Европы.

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Кино, Фильм, Холодная война, Европейская киноакадемия, Альманах 2018, EFA 2018, лучший фильм Европы 2018 года.
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