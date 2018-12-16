EFA 2018: названы лучшие европейские фильмы уходящего года

Новости культуры: 15 декабря состоялась 31-я церемония вручения кинопремии European Film Award.

В субботу, 15 декабря, в Севилье прошла 31-я церемония вручения кинопремии European Film Award (EFA). Лауреатов определила Европейская киноакадемия.

Лучшим европейским фильмом почетное жюри назвало черно-белую драму "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовского. Картина получила награды еще в четырех номинациях: за лучшую женскую роль (Иоанна Кулиг), режиссуру, сценарий и монтаж.

В категории "Лучшая европейская комедия" победил фильм "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи. Эта картина была запрещена к показу в России.

Премию киноакадемии в номинации "Лучший художник-постановщик" получил россиянин Андрей Понкратов за фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Заканчивать работу над этой картиной Серебренникову пришлось, находясь под домашним арестом. Его обвинили в хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Лучшим европейским актером признан итальянец Марчелло Фонте, исполнивший главную роль в картине "Догмен" (Италия - Франция, режиссер Маттео Гарроне.

В номинации "Выбор народа" победила драма "Назови меня своим именем". Эта картина претендовала в 2018 году на премию "Оскар".

Две почетные награды за личный вклад в развитие европейского и мирового кинематографа вручили испанской актрисе Кармен Маура и британскому актеру Ральфу Файнсу.