Скачать
Воскресенье, 16.12.2018

Вышел первый официальный трейлер политической драмы "Брекзит" (Видео)

Британский киноактер Бенедикт Камбербэтч, который вскоре станет отцом в третий раз, снялся в политической драме "Брекзит", в которой говорится о выходе Великобритании из Европейского Союза. Официальный трейлер опубликован на YouTube-канале HBO в пятницу, 14 декабря. Британский актер сыграет роль Доминика Каммингса, который стал идейным вдохновителем выхода страны из ЕС. В фильме покажут группу политиков, которые будут пытаться завоевать симпатии и голоса британского народа, чтобы выйти из состава Европейского Союза. Премьера фильма запланирована на 19 января. В фильме также появятся такие актеры как Рори Киннер ("Скайфолл", "Черное зеркало"), который исполнит роль директора по коммуникациям Крейга Оливера, а также Джон Хеффернан ("Корона"), который сыграет Мэттью Эллиотта, – исполнительного директора кампании за выход из ЕС, Vote Leave. В картине также сыграет Ричард Гоулдинг ("Железная леди"), который исполнит роль Бориса Джонсона – министра иностранных дел Великобритании. Режиссером ленты стал Тоби Хейнз.
24tv.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильм, Актер, Трейлер, Бенедикт Камбербэтч, Брекзит, Рори Киннер, Джон Хеффернан, политическая драма, выход Великобритании из Европейского Союза, Ричард Гоулдинг.
20:28 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь