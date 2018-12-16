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Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в новом фильме

Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в новом фильме
22:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют в драме про однополую любовь, действие которой будет происходить в начале 19-го века в Англии.

Голливудские актрисы Кейт Уинслет и Сирша Ронан сыграют любовниц в романтической драме "Аммонит" режиссера Фрэнсиса Ли. Съемки фильма стартуют в марте 2019 года.

Френсис Ли, известный по фильму "Божья земля",  сделал ставку на главных любимиц премии "Оскар": Сирша Ронан была трижды отмечена почетной премией, Кейт Уинслет была номинирована целых семь раз.

В сценарии фильма "Аммонит" картина разворачивается в британском прибрежном городе в 1840-х годах. Палеонтолог Мэри Аннинг, которого сыграет Кейт Уинслет, нанимает сиделку. Ею становится лондонская девушка, которая нуждается в финансовой помощи. Впоследствии между женщинами вспыхнет чувство, которое абсолютно неприемлимо для тех времен.

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Все по теме:

Фильм, Сирша Ронан, Актриса, Кейт Уинслет, Аммонит, Фрэнсис Ли.
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