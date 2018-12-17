День рождения Миллы Йовович: лучшие фильмы актрисы с украинскими корнями (Видео)

Новости культуры: 17 декабря голливудской актрисе украинского происхождения Милле Йовович исполняется 43 года.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая умеет удивлять своими эмоциональными постами, 17 декабря празднует свой день рождения. Артистке исполняется 43 года. Мы собрали в подборку фильмы с участием талантливой актрисы.

"Возвращение в Голубую лагуну", 1991

Это один из первых фильмов Милы. В киноленте актриса сыграла главную роль – девочку Лилли. На тот момент самой Йовович было 13 лет, но во всех пресс-релизах писали о 15.

По сюжету, 4-летний мальчик Ричард вместе с девочкой Лилли, дочерью пассажирки корабля, который им пришлось покинуть из-за разразившейся эпидемии холеры, попадают на тропический необитаемый остров. Женщина учит их всему, как может налаживает быт, но через несколько лет умирает. Дети остаются одни на острове. Проходят годы, герои из детей становятся взрослыми и влюбляются друг в друга. Однажды, к острову подходит корабль, несущий к острову все блага цивилизации. И герои вынуждены сделать выбор — уехать с острова или остаться. В конечном итоге они остаются на острове, и у них рождается сын.

"Пятый элемент", 1997

Хоть этот фильм не был дебютом в мире кино для Йовович, но всемирную славу ей принес именно он. Роль у Люка Бессона она получила со второй попытки – кто же знал, что через год она выйдет за него замуж. По сюжету фильма, каждые пять тысяч лет открываются двери между измерениями и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу — спасение всего рода человеческого. Он встречает очаровательную незнакомку Лилу – пятый элемент, который способен остановить Зло.

"Жанна д’Арк", 1999

Историческая драма Люка Бессона, в которой Милла сыграла историческую личность. Идет Столетняя война. Страну спасет только чудо, и оно является в виде 19-летней девушки Жанны. Набожная девушка гуляет в лесу и видит видение; вернувшись, она застает деревню в огне. Захватчики насилуют и убивают ее старшую сестру. На исповеди она говорит священнику, что хочет простить их, но не может. Она едет в Шинон к дофину Карлу, просить армию. Юная дева получает отряд воинов и наносит несколько поражений англичанам.

Четыре дня кровопролитных битв – и осада Орлеана снята. Имя Жанны д’Арк у всех на устах, простой люд превозносит ее, а солдаты верят в нее и готовы на новые подвиги за страну и веру. Благодаря Жанне коронуют Карла VII, но, получив свое, он, под влиянием тещи и приближенных, открещивается от нее. Во время вылазки из крепости перед ней предательски закрывают ворота, и Жанна попадает в плен. Ее продают англичанам и они сжигают ее на площади.

"Обитель зла", 2002

Милла сыграла главную роль – персонажа Элис в шести боевиках "Обитель зла". Сюжет построен вокруг Элис, потерявшей память девушки, которая попала в секретную лабораторию корпорации Umbrella под названием "Муравейник". В лаборатории после утечки опасного вируса из-за действий компьютерного интеллекта погибают все сотрудники. Исследуя с командой подземные помещения, главная героиня обнаруживает, что все умершие обратились в плотоядных зомби.

"е", 2011

Кого же еще, как не коварную Миледи Де Винтер, играть Милле Йовович? Своеобразная киноадаптация романа Александра Дюма. Мушкетеры Атос, Портос, Арамис и возлюбленная Атоса, Анна де Бейль, она же миледи (графиня де Винтер) проникают в тайное хранилище чертежей Леонардо да Винчи, предварительно вырвав ключи от этого хранилища из рук знатных людей. Они похищают чертеж летающего корабля, но миледи оказывается предательницей – она отравляет своих друзей и отдает чертежи герцогу Бекингэму. Мушкетеров увольняют со службы после прихода к власти кардинала Ришелье.