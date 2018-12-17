В Сети появился эпичный трейлер сериала "Воин" (Видео)

В сети наконец-то появился тизер сериала "Воин" (Warrior) по черновикам известного актера Брюса Ли, который появился в фильме после своей смерти. В основе сериала лежат идеи и наработки Брюса Ли 1971 года, занимаются этим проектом режиссер Джастин Лин ("Форсаж") и сценарист Джонатан Троппер ("Банши"). В центре сюжета окажутся криминальные районы Сан-Франциско второй половины 19 века. Азиатские мафиозные группировки из Чайна-тауна регулярно устраивают жестокие переделы территории (известная в истории как Война Тонгов), в которые случайно попадает недавно прибывший в Америку молодой боец Ах Сам. В ролях: Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Том Вестон-Джонс и другие. Выход запланирован на следующий 2019 год, ожидается 10 эпизодов.