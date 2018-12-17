Скачать
Понедельник, 17.12.2018

В Сети появился эпичный трейлер сериала "Воин" (Видео)

В сети наконец-то появился тизер сериала "Воин" (Warrior) по черновикам известного актера Брюса Ли, который появился в фильме после своей смерти. В основе сериала лежат идеи и наработки Брюса Ли 1971 года, занимаются этим проектом режиссер Джастин Лин ("Форсаж") и сценарист Джонатан Троппер ("Банши"). В центре сюжета окажутся криминальные районы Сан-Франциско второй половины 19 века. Азиатские мафиозные группировки из Чайна-тауна регулярно устраивают жестокие переделы территории (известная в истории как Война Тонгов), в которые случайно попадает недавно прибывший в Америку молодой боец Ах Сам. В ролях: Оливия Ченг, Джейсон Тобин, Дайан Доан, Киран Бью, Дин Джаггер, Том Вестон-Джонс и другие. Выход запланирован на следующий 2019 год, ожидается 10 эпизодов.
segodnya.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Кино, Сериал, Видео, Брюс Ли, Трейлер, Новинки кино.
19:44 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь