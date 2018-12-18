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Вторник, 18.12.2018

Вышел первый трейлер фильма "Аббатство Даунтон" (Видео)

Продолжение сериала "Аббатство Даунтон" увидим уже в сентябре 2019 года. Легендарные персонажи одного из самых известных телепроектов 21 века еще раз оживут на экранах. Так, уже в следующем году мы снова окунемся в атмосферу британской киноэстетики. Создатель драмы Джулиан Феллоуз заявил, что в полнометражную картину вернулся весь каст драмы. Напомним, британский телесериал "Аббатство Даунтон" десятки раз номинировался на различные премии. В течение шести сезонов он трижды был отмечен жюри "Золотого глобуса", получил 15 "Эмми", трижды был отмечен премией BAFTA и попал в Книгу рекордов Гиннесса как один из "самых обсуждаемых критиками сериалов".
lux.fm
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Фильм, Сериал, Трейлер, Аббатство Даунтон, Тизер, Джулиан Феллоуз.
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