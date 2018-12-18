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День рождения Брэда Питта: лучшие роли голливудского актера (Видео)

День рождения Брэда Питта: лучшие роли голливудского актера (Видео)
09:49 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: 18 декабря известный голливудский актер Брэд Питт празднует юбилей.

Голливудский актер и секс-символ Брэд Питт 18 декабря празднует свой день рождения. Артисту исполняется 55 лет.  Предлагаем подборку фильмов с самыми яркими ролями Брэда Питта.

"Легенды осени", 1994

В фильме Брэд сыграл Тристана Ладлоу, сына полковника Уильяма Ладлоу. За эту роль Питт был впервые выдвинут на премию "Золотой глобус" в номинации "За лучшую мужскую роль". По сюжету, в штате Монтана живет отставной полковник (Энтони Хопкинс) с женой и тремя сыновьями. На службе полковник принимал участие в геноциде индейцев. Осознав несправедливость происходящего, он оставил службу и с семьёй поселился вдали от цивилизации. Вместе с ними живут индеец из племени кри Один Удар и смешанная семья Декеров с дочерью-полукровкой. 

Вскоре жена полковника Изабель возвращается в Европу, а маленькие дети остаются с отцом. Средний сын полковника, Тристан (Брэд Питт), много времени проводит с Ударом, обучается охоте, любит бывать в лесу.

"Троя", 2004

В картине Питт не на шутку поиграл мускулами, показывал голый торс. Актер сыграл роль Ахиллеса (сына царя Фтии, предводителя мирмидонян). Фильм по мотивам поэмы Гомера "Илиада". Троянский царевич Парис похищает Елену Прекрасную, жену брата Агамемнона – спартанского царя Менелая. Из-за этого Агамемнон и Ахиллес идут с войной на Трою, в ченом бою погибает брат Ахиддеса, а затем тот убивает Гектора. Как и в "Илиаде", троянский конь погубил город.

"Бесславные ублюдки", 2009

Брэд Питт сыграл лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу "Апач". По сюжету, "охотник за евреями" штандартенфюрер СД Ганс Ланда наносит неожиданный визит в дом французского фермера Перье Лападитта в поисках членов еврейской семьи Дрейфусов. После долгого допроса Перье Лападитт вынужден признаться, что прячет их у себя. По приказу Ганса Ланды солдаты расстреливают прячущихся под полом людей, однако 18-летней Шошанне Дрейфус удаётся бежать. Ланда берет ее на мушку, но в итоге не стреляет. Параллельно лейтенант Альдо Рейн собирает группу американских солдат еврейского происхождения для выполнения миссии террора на территории оккупированной Франции. Задача группы: убивать нацистов самым жестоким образом с целью мести, деморализации и устрашения немецкой армии.

"Загадочная история Бенджамина Баттона", 2008

Фильм базируется на сюжете одноименного рассказа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Брэд сыграл главного героя. Рассказ ведется по записям в дневнике Бенджамина. В начале XX века, в день окончания Первой мировой войны (хотя в рассказе действие начинается незадолго до гражданской войны в США, т.е. на 57 лет раньше), рождается Бенджамин Баттон – таинственный человек, который в младенчестве имел внешность и состояние здоровья 90-летнего человека, в том числе морщины по всему телу и атрофированные ноги.

Отец ужасается внешности Бенджамина и подбрасывает в дом престарелых, где его начинает воспитывать медсестра – добрая женщина по имени Куинни. Бенджамин проживает свою жизнь в обратном направлении – он родился стариком и молодеет с каждым днем. Он сталкивается со сложностями, когда влюбляется во внучку одной женщины из дома престарелых. События фильма начинаются во время Первой мировой войны и продолжаются до 2005 года. Ктати, Питт получил номинацию на "Оскар" за роль в фильме.

"Человек, который изменил все", 2011

Брэд Питт сыграл главного героя – Билли Бина, роль принесла номинацию на "Оскар". После проигрыша "Окленд Атлетикс" бейсбольной команде "Нью-Йорк Янкиз" в плей-офф сезона 2001 года команда теряет многих ключевых игроков, которых переманили более богатые клубы. Менеджер "Атлетикс" Билли Бин вынужден искать им замену среди менее удачливых и талантливых бейсболистов и собирать конкурентоспособную команду к сезону 2002 года при ограниченных финансовых возможностях.

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Фильмы, День рождения, Бесславные ублюдки, Роли, Троя, Загадочная история Бенджамина Баттона, Легенды осени, День рождения Брэда Питта, Человек который изменил все.
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