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Оскар 2019: документальный фильм о Донбассе вошел в шорт-лист премии

Оскар 2019: документальный фильм о Донбассе вошел в шорт-лист премии
10:03 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры: Фильм "Отдаленный лай собак" о мальчике с Донбасса попал в список претендентов на премию "Оскар 2019".

Документальная лента "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) вошла в шорт-лист премии "Оскар". Список претендентов на награду в категории "Лучший документальный фильм" опубликовала Американская киноакадемия.

"Отдаленный лай собак" рассказывает о 10-летнем мальчике, который с бабушкой живет неподалеку от зоны боевых действий на Донбассе. Фильм снимался в селе Гнутово (Донецкая обл.) в 2015-2017 годах. Этот населенный пункт расположен рядом с Мариуполем и находится под контролем Украины. Однако он нередко попадает под обстрелы, так как неподалеку проходит линия фронта. Премьера состоялась 19 ноября 2017 года.

На рассмотрение оскаровского жюри фильм попал благодаря тому, что победил на пяти престижных кинофестивалях, которые квалифицированы Американской киноакадемией. Ранее этот фильм получил призы, в частности, киевского фестиваля Docudays UA, а также одного из наиболее авторитетных фестивалей документального кино в Амстердаме (IDFA).

Отметим, что украинская военная трагикомедия "Донбасс" Сергея Лозницы не попала в шорт-лист фильмов, которые будут бороться за "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Окончательный список номинантов будет объявлен 22 января 2019 года, а сама церемония награждения состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе.

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Фильм, Американская Киноакадемия, Фильм о Донбассе, Отдаленный лай собак, Альманах 2018, The Distant Barking of Dogs, Оскар 2019, Лучший документальный фильм.
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