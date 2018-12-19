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Журнал Forbes назвал самых богатых знаменитостей Америки

Журнал Forbes назвал самых богатых знаменитостей Америки
02:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости культуры: Автор "Звездных войн" возглавил список самых богатых американских знаменитостей по версии Forbes.

Режиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас возглавил рейтинг самых богатых американских знаменитостей.

По подсчетам авторов рейтинга, который публикует журнал Forbes, состояние Лукаса выросло в этом году до $5,4 млрд, передает Голос Америки.

На второй строчке оказался режиссер Стивен Спилберг. По данным Forbes, он владеет состоянием в размере $3,7 млрд.

В Топ-5 также вошли телеведущая Опра Уинфри ($2,8 млрд), баскетболист Майкл Джордан ($1,7 млрд) и представитель звездной семьи Дженнер-Кардашьян – Кайли Дженнер. Компания Kylie Cosmetics, которая принадлежит 21-летней бизнесвумен, в 2018 году принесла ее владелице солидную прибыль, и состояние Дженнер увеличилось почти до $900 млн.

Рэпер Джей-Зи (Jay-Z) поделил пятое место с Кайли Дженнер. Журнал оценил его состояние в те же $900 млн.

В список самых богатых знаменитостей обычно включают представителей шоу-бизнеса, писателей и спортсменов. Для подсчета объемов состояния авторы рейтинга используют публичную информацию об активах знаменитостей, включая принадлежащую им недвижимость, произведения искусства и инвестиции.

Вместе с этим, Reuters не удалось получить независимую оценку подсчетов, сделанных Forbes.

Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым писателем 2018 года по версии Forbes стал Джеймс Паттерсон. За год он заработал $86 млн и продал только в США 4,8 млн своих книг. Паттерсон - автор детективов об инспекторе Алексе Кроссе. Он уже в десятый раз возглавляет рейтинг.

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Forbes, Стивен Спилберг, Джордж Лукас, Знаменитости, Опра Уинфри, Майкл Джордан.
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