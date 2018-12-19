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Среда, 19.12.2018

В Сети появился яркий трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2" (Видео)

Совсем недавно студия Illumination выпустила первый официальный трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2". Теперь же студия поделилась новым тизер-трейлером и свежим постером анимационной ленты "Тайная жизнь домашних животных 2", посвященными кролику Снежку, которого озвучил комик Кевин Харт. Во второй части снова будет рассказ о приключениях домашних питомцев в то время, когда их хозяева отлучаются по своим делам и оставляют животных одних дома. В режиссерское кресло вернулся Крис Рено (первые две части "Гадкого я", "Лоракс"), сценарий вновь написал Брайан Линч ("Кот в сапогах", "Миньоны"). Свои голоса персонажам подарили Пэттон Освальт, Лэйк Белл, Хэннибал Бересс, Тиффани Хэддиш, Альберт Брукс и Харрисон Форд. Выход "Тайной жизни домашних животных 2" состоится весной 2019-го.
segodnya.ua
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Кино, Видео, Мультфильм, Трейлер, Тайная жизнь домашних животных, Тайная жизнь домашних животных-2.
14:28 Сегодня Телеграф
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