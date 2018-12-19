Джефф Бриджес удостоился награды "Золотой глобус-2019"

Новости культуры: Актер Джефф Бриджес получит награду имени Сесила ДеМилля за заслуги перед кинематографом.

До него почетного "Золотого глобуса" удостаивались Харрисон Форд, Роберт де Ниро и другие голливудские "ветераны". "Голливудская ассоциация иностранной прессы рада вручить награду Сесила ДеМилля 2019 года Джеффу Бриджесу. Прекрасная работа актера в различных жанрах завоевывала умы и сердца мировых зрителей на протяжении шестидесяти лет. Мы с нетерпением ждем возможности наградить "Чувака" за его достижения в актерской карьере и гуманитарной деятельности на грядущей премии "Золотой глобус-2019", – сообщил президент ассоциации Мехер Татна в официальном заявлении.

Премия Сесила ДеМилля вручается талантливым актерам, которые оказали большое влияние на киноиндустрию и внесли значительный вклад в ее развитие. Джефф Бриджес удостаивался номинации на "Золотой глобус" пять раз, первый из которых был в 1984 году за фильм Джона Карпентера "Человек со звезды".

В 2010 году он выиграл статуэтку за роль музыканта в картине "Сумасшедшее сердце", а скоро вновь постановит на полку еще одну награду. Церемония награждения премии "Золотой глобус-2019" состоится 6 января 2019 года.