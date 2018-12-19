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Названы самые ожидаемые фильмы и сериалы 2019 года

Названы самые ожидаемые фильмы и сериалы 2019 года
18:55 Сегодня Телеграф unian.net

Новости культуры: В следующем году сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино.

Крупнейший ресурс о кино IMDb подвел итоги уходящего года и заглянул в недалекое будущее, назвав самые ожидаемые фильмы 2019 года. Список составлен на основании того, сколько уникальных пользователей просматривали страницу фильма на сайте, а в месяц у IMDb около 250 миллионов посещений.

Оказалось, что сильнее всего зрители ждут фильмы о супергероях, суперзлодеях и тандем Бреда Питта и Леонардо Ди Каприо под руководством Квентина Тарантино. Список самых ожидаемых фильмов 2019 года:

  • "Капитан Марвел"
  • "Мстители: Финал"
  • "Люди Икс: Темный Феникс"
  • "Однажды в Голливуде"
  • "Ирландец"
  • "Оно 2" "Стекло"
  • "Джокер"
  • "Алладин"
  • "Хеллбой"

Также IMDb предсказал, какие новые сериалы в следующем году будут пользоваться популярностью:

  • "Благие знамения"
  • "Я ― ночь"
  • "Перерождение"
  • "Академия "Амбрелла"
  • "Хранители"
  • "Пацаны"
  • "Убийственный класс"
  • "Приятные хлопоты"
  • "Роковой патруль"
  • "Темные начала"

Заодно на сайте подсчитали кассовые сборы фильмов за прошедший год. Лидером оказался хит Marvel "Черная пантера", который только в США и Канаде собрал более 700 миллиардов долларов.

Для Marvel этот год получился урожайным: на втором месте "Мстители: Война бесконечности". Замкнул тройку анимационный блокбастер "Суперсемейка 2". Также в десятку вошли "Мир Юрского периода 2", "Дэдпул 2", "Гринч", "Миссия невыполнима: Последствия", "Человек-муравей и Оса", "Хан Соло" и "Веном".

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