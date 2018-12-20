Британское кино как один из видов искусства

Новости культуры: Английские кинофильмы, которые оставляют после себя особое послевкусие.

Традиции и известная на весь мир актёрская школа сделали британский кинематограф обособленным от остального европейского. Лишь неосведомлённые кинолюбители, говоря об английском кино, представляют себе помпезные сцены, в которых аристократы пьют чай, заедая его печеньем. В реальности оно гораздо сложнее стереотипных определений.

С момента своего пика, пришедшегося на 50-е годы, реалистичное британское кино всегда было заинтересовано в достоверном изображении протеста. Пока представители "французской новой волны" больше озадачивались стилизацией схожих тем, британские кинематографисты погрузились в более честное изображение инакомыслия.

Фильмы из этого списка, снятые в разные годы, по максимуму отображают дух британского кино.

Я, Дэниел Блэйк / I, Daniel Blake (2016)

Рейтинг на Кинопоиске – 7; IMDb – 7,9

Британское кино изумляет искусным живописанием жизни обездоленных. Эта работа Кена Лоуча принесла классику европейского остросоциального кино вторую "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Здесь режиссёр исследует кафкианскую концепцию бюрократической машины. Главный персонаж – овдовевший работяга, который после инфаркта вынужден обратиться за социальной помощью к государству.

"Я, Дэниел Блэйк" – фильм для всех. Он выносит на обдумывание идеалы таких людей, на которых обычно никто не обращает внимания. В повествовании множество трогающих сердце моментов, которые привлекут зрителя, но ещё больше смысла в сути, стоящей за этими моментами.

Это Англия / This Is England (2006)

Рейтинг на Кинопоиске – 7,5; IMDb – 7,7

"Это Англия" являет собой блестящую и шероховатую картину истории, которую все слышали миллион раз в кино. Повествование о подростке, поиске друзей, взрослении. Что действительно отличает этот фильм, помимо культурного элемента – перспектива персонажа, чему способствует визуальный стиль картины.

Достоинство фильма, конечно же, и в том, как естественно он развивается. Герои кажутся реальными людьми. История, вне зависимости от её узнаваемости, оставляет живые впечатления. Всё настолько натурально и хорошо срежиссированно, будто мы заглянули через окно в чью-то жизнь. Фильм стоит посмотреть и тем, кому интересно понять природу культуры скинхедов.

28 дней спустя / 28 Days Later (2002)

Рейтинг на Кинопоиске – 7,5; IMDb – 7,6

За последние годы в поджанр зомби-хоррор не подались лишь самые ленивые из писателей, сценаристов и разработчиков игр. Однако не будем забывать о пионерах современного зомби-кино. Постапокалиптический триллер Дэнни Бойла особенно страшен тем, что он вплотную приближен к нашей действительности. Пугает именно реалистичность происходящего и распад общества как поражённого заразным вирусом, так и нетронутого инфекцией, но морально разлагающегося.

Кино бросает вызов не только жанру, но и границам режиссёрского видения, честностью и инновационностью, чего едва можно ожидать от фильма о зомби.

Большой куш / Snatch (2000)

Рейтинг на Кинопоиске – 8,5; IMDb – 8,3

Диалоги, пожалуй, сложнейший элемент в кино. Такие мастера, как Квентин Тарантино и Аарон Соркин, безусловно, имеют врождённый талант к использованию актов речи для блестящего взаимодействия персонажей. Неоспоримо и мастерство Гая Ричи. Он даже затмит своих коллег в искусстве диалога.

"Большой куш" – это фильм с размытой гранью между постановкой и импровизацией. Шедевр с потрясающим актёрским составом, который можно цитировать. Фильм, который не только интересно смотреть, но и слушать. Диалоги звучат совершенно реально, они продвигают сюжет, управляют конфликтами, помогают понять персонажей. При этом картина сохраняет стремительный темп, одна сцена сменяет другую, а конфликт сохраняет чрезвычайную увлекательность, напряжённость и задор.

Представление / Performance (1970)

Рейтинг на Кинопоиске – 6,9; IMDb – 7

Сказать, что этот фильм странный, это ещё ничего не сказать. Развитие событий в нём бросает вызов всем представлениям о традиционном жанре. Это криминальная история, окунающая зрителя в британский андеграунд, в мир "секса, наркотиков и рок-н-ролла", и неожиданно мутирующая в размышления о собственной идентичности и поиске себя. Картина уходит далеко за пределы сюрреалистического как по части содержания, так и по кинематографии.

"Представление" – смелый, экспериментальный фильм. Не все воспримут его легко. На самом деле отношение критиков к этому произведению за пошедшие годы полярно менялось – от "самый отвратительный" до "один из лучших британских фильмов всех времён". Характер персонажа главного героя уникален, а Мик Джаггер неподражаем.

Заводной апельсин / A Clockwork Orange (1971)

Рейтинг на Кинопоиске – 8; IMDb – 8,3

Стэнли Кубрик из тех режиссёров, чьи фильмы запросто можно включать в большинство списков. Его антиутопическое изображение молодёжи, сбившейся с пути, действительно создано для эпического просмотра. Фильм исследует влияние общества на и без того разочарованную молодёжь.

"Заводной апельсин" – один из самых спорных фильмов в истории кино. В нём рассказывается о молодом парне по имени Алекс, который вместе со своей бандой бесчинствует в городе, а после убийства женщины попадает в тюрьму. В заключении он соглашается пройти экспериментальное лечение по избавлению от склонности к насилию. Но у программы выявляются побочные эффекты.

Если.... / If....(1968)

Рейтинг на Кинопоиске – 7,5; IMDb – 7,6

Ролью в этом фильме Малкольм Макдауэлл дебютировал в большом кино. Ещё картина режиссёра Линдсея Андерсона вошла в историю как один из главных шедевров британского кинематографа. В год выпуска её удостоили "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

"Если...." – фильм, который наделил голосом поколение, достигшее совершеннолетия. Он сделан с глубоким пониманием разыгранной реальности, к тому же смело бросает вызов субъективностью и двусмысленностью. Повествование в отчасти сюрреалистичной манере сосредоточено на учащихся закрытой школы для мальчиков, где старшие принижают младших, а за провинности учителя пускают в ход хлысты. Поднятая режиссёром тема подавления индивидуальности властью и её последствия – по-прежнему актуальна и животрепещуща.

Подглядывающий / Peeping Tom (1960)

Рейтинг на Кинопоиске – 7,2; IMDb – 7,7

Этот британский фильм Майкла Пауэлла оказал огромное влияние на развитие жанра триллеров и хорроров. Правда, при выходе на экран на него обрушился шквал критики, в Соединённом Королевстве фильм запретили, но со временем "Подглядывающий" получил высокую оценку за психологическую сложность, особенно в отношениях между главным героем, его отцом и жертвами.

Ключевой персонаж не похож на классического маньяка. Это очень тихий, неуверенный, испуганный и сексуально угнетённый молодой человек, работающий помощником кинооператора. В детстве отец проводил над ним необычные психологические эксперименты, исследуя природу страха. Теперь он начинает убивать женщин и снимать их испуганные лица на камеру.

Третий человек / The Third Man (1949)

Рейтинг на Кинопоиске – 7,7; IMDb – 8,2

"Третий человек" Кэрола Рида – признанная классика кинематографа и один из величайших фильмов в истории. В 1999 году Британский институт кино назвал его лучшим британским фильмом всех времён.

Этот нуарный детектив снят по одноимённому роману Грэма Грина. В нём повествуется об американском писателе, который по приглашению давнего друга приезжает в послевоенную Вену, но узнаёт, что его товарищ на днях погиб от несчастного случая. Пообщавшись со знакомыми покойного, герой узнаёт о своём друге факты, с которыми не может примириться, и пытается разгадать его внезапную смерть.

Типа крутые легавые / Hot Fuzz (2007)

Рейтинг на Кинопоиске – 7,6; IMDb – 7,9

Комедийный шедевр Эдгара Райта в наибольшей степени лёгок и беззаботен по сравнению с другими фильмами из списка. Эта образцовая английская комедия развивается в русле полицейского кино, не переставая сыпать шутками, переживает несколько жутких моментов и перерастает в настоящий триллер.

Ключевой персонаж – столичный детектив с наивысшими рабочими показателями настолько раздражает сослуживцев своей идеальностью, что его под видом повышения переводят в тихий провинциальный городок, где, кажется, ничего не происходит. Но экшену быть. Как и размышлениям о жизни по строгим правилам и отступлениям от них.