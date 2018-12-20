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Дебютный трейлер нового "Хеллбоя" (Видео)

Дебютный трейлер нового &quot;Хеллбоя&quot; (Видео)
12:46 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: из открытых источников

Новости культуры: Режиссер Нил Маршалл взялся за тяжелую задачу: успешно перезагрузить франшизу "Хеллбой".

Хорошие новости для всех поклонников "Хеллбоя". Студия Lionsgate представила дебютный трейлер грядущего супергеройского блокбастера. В двухминутном ролике под заводной саундтрек Дэвид Харбор демонстрирует свою демоническую сторону и саркастично шутит, Иен МакШейн пытается направить непутевого сына на путь истинный, а Нил Маршалл достойно продолжает дело Гильермо дель Торо.

Создатель хоррора "Спуск" и лауреат премии "Эмми" за работу над сериалом "Игра престолов" привнес в будущий кинокомикс собственное видение и сделал ставку на первоисточник. Главной звездой фильма стал Дэвид Харбор, успевший зарекомендовать себя в сериале "Очень странные дела". Ему также предстоит завоевать сердца зрителей и потягаться с образом Хеллбоя от Рона Перлмана. Первые отзывы с тестовых показов фильма показали, что у Харбора есть все шансы его превзойти, и теперь зрители могут сами оценить нового героя в первом официальном трейлере.

"Если этой бесконечной войне можно положить конец, то только с твоей помощью", – слышит Хеллбой в начале видео. Трейлер представляет всех главных героев, проводит зрителей в секретное учреждение и мельком демонстрирует монстров, с которыми предстоит сразиться Хеллбою. Герой столкнется с женой Мерлина – Кровавой королевой в исполнении Милы Йовович, и от исхода этой битвы будет зависеть будущее целого мира.

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Фильмы, Кино, Хеллбой, Видео, Трейлер, Блокбастер, Тизер, Смотреть, Дэвид Харборов, Нил Маршалл.
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