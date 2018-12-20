Маколей Калкин воссоздал знаменитые сцены из "Один дома" (Видео)

Новости культуры: Маколей Калкин, известный по роли Кевина в новогоднем фильме "Один дома", снова появился в образе мальчика.

Актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в серии фильмов "Один дома", снялся в рекламном ролике Google, созданном по мотивам ленты.

Повзрослевший Маккалистер снова остался дома один, как и в оригинальном фильме, и воссоздает самые известные сцены из картины. Но в этот раз ему помогает голосовой помощник Google, который управляет "умным" домом.

Ролик начинаться со сцены, когда заспанный Кевин зовет в пустом доме маму и папу. После того, как 38-летний "мальчик" понимает, что остался один на Рождество, он прыгает на кровати, смотрит "Ангелов с грязными лицами", заказывает пиццу. И на этот раз к Кевину посетили грабители Гарри и Марв, но он уже готов дать им отпор, но с помощью приложения Google.

Как сообщалось ранее, Известный американский художник Бен Журавски уже много лет рисует мультфильмы в специальных блокнотах. Последняя его работа посвящена рождественской комедии "Один дома" – на ее создание у Журавски ушло около месяца. Как он это делает? очень просто – включает камеру и начинает быстро листать листки блокнотов, заставляя изображения двигаться. Журавски выкладывает свои мультфильмы в Instagram и YouTube и часто рисует на заказ.