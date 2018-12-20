Скачать
Четверг, 20.12.2018
В ЦИК сообщили, пройдут ли выборы в ОТГ в 10 областях, где военное положение
В ЦИК сообщили, пройдут ли выборы в ОТГ в 10 областях, где военное положение
Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП, не обошлось без драки
Рада поддержала закон о переименовании УПЦ МП
Хук: C Усиком я не был готов на 100% ни физически, ни умственно
Хук: C Усиком я не был готов на 100% ни физически, ни умственно
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей
Facebook разрешил сторонним сервисам читать сообщения пользователей

Маколей Калкин воссоздал знаменитые сцены из "Один дома" (Видео)

Маколей Калкин воссоздал знаменитые сцены из &quot;Один дома&quot; (Видео)
14:01 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: из открытых источников

Новости культуры: Маколей Калкин, известный по роли Кевина в новогоднем фильме "Один дома", снова появился в образе мальчика.

Актер Маколей Калкин, известный по роли Кевина Маккалистера в серии фильмов "Один дома", снялся в рекламном ролике Google, созданном по мотивам ленты.

Повзрослевший Маккалистер снова остался дома один, как и в оригинальном фильме, и воссоздает самые известные сцены из картины. Но в этот раз ему помогает голосовой помощник Google, который управляет "умным" домом.

 

Ролик начинаться со сцены, когда заспанный Кевин зовет в пустом доме маму и папу. После того, как 38-летний "мальчик" понимает, что остался один на Рождество, он прыгает на кровати, смотрит "Ангелов с грязными лицами", заказывает пиццу. И на этот раз к Кевину посетили грабители Гарри и Марв, но он уже готов дать им отпор, но с помощью приложения Google.

Как сообщалось ранее, Известный американский художник Бен Журавски уже много лет рисует мультфильмы в специальных блокнотах. Последняя его работа посвящена рождественской комедии "Один дома" – на ее создание у Журавски ушло около месяца. Как он это делает? очень просто – включает камеру и начинает быстро листать листки блокнотов, заставляя изображения двигаться. Журавски выкладывает свои мультфильмы в Instagram и YouTube и часто рисует на заказ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Фильмы, Кино, Один дома, Маколей Калкин, Смотреть, Актер Маколей Калкин, Сам у дома.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
03 Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
04 Какое любимое слово у каждого знака зодиака: что оно означает
05 "Отправлю вас в нокаут одной левой": Болельщик бросил вызов Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Погода на 20 декабря: гололедица, умеренный снег и дождь
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
Минздрав: за последнюю неделю в Украине от гриппа умерло два человека
За последнюю неделю в Украине от гриппа умерло два человека
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Украинская поп-звезда удивила всех своим нарядом в пижамном стиле
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь