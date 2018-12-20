Популярный сериал от Netflix продлили на 3-й и 4-й сезоны

Новости культуры: Проект "Леденящие душу приключения Сабрины" получит еще 16 эпизодов.

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины", который получил рождественский эпизод, продлен на третий и четвертый сезоны. Стриминговый сервис Netflix заказал еще 16 эпизодов, которые войдут в третий и четвертый сезон.

Сообщается, что в новых эпизодах ожидается появление новых лиц, среди которых – Джедидайя Гудакр в роли Дориана Грея и Алексис Денисоф, который сыграет Адама Мастерса, мужчину миссис Уорделл (она же Мадам Сатана).

По сюжету молодая чаровница-колдунья и полукровка Сабрина Спеллман, вместе со своими любящими тетушками, владеющими похоронным бюро, толерантным братцем и боевым котом-фамильяром Салемом, пытается найти свой путь между служением Церкви тьмы и простыми человеческими радостями.