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Популярный сериал от Netflix продлили на 3-й и 4-й сезоны

Популярный сериал от Netflix продлили на 3-й и 4-й сезоны
18:38 Сегодня Телеграф segodnya.ua

Новости культуры: Проект "Леденящие душу приключения Сабрины" получит еще 16 эпизодов.

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины", который получил рождественский эпизод, продлен на третий и четвертый сезоны. Стриминговый сервис Netflix заказал еще 16 эпизодов, которые войдут в третий и четвертый сезон.

Сообщается, что в новых эпизодах ожидается появление новых лиц, среди которых – Джедидайя Гудакр в роли Дориана Грея и Алексис Денисоф, который сыграет Адама Мастерса, мужчину миссис Уорделл (она же Мадам Сатана).

По сюжету молодая чаровница-колдунья и полукровка Сабрина Спеллман, вместе со своими любящими тетушками, владеющими похоронным бюро, толерантным братцем и боевым котом-фамильяром Салемом, пытается найти свой путь между служением Церкви тьмы и простыми человеческими радостями.

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Сериал, Netflix, 4 сезон, 3 сезон, Леденящие душу приключения Сабрины.
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